Førti år sidan Jugoslavias leiar Tito døydde

Tito døydde 88 år gammal etter lengre tids sjukdom. Han hadde lege på sjukehus i fire månader og vog berre 40 kilo då det gjekk mot slutten den 4. mai 1980.

«Kamerat Tito er død», heitte det i stadfestinga frå sentralkomiteen i det jugoslaviske kommunistpartiet same kveld. Folk flokka seg rundt TV-apparata, som sende lange hyllester av mannen som hadde leidd den kommunistiske motstanden mot Nazi-Tyskland før den jugoslaviske republikken vart grunnlagd i 1945.

Samla Balkan

Han tok psevdonymet Tito etter at han vart dømd til fem års fengsel for politisk aktivisme på 1930-talet.

Mannen som skulle bli eineveldig president i Jugoslavia for resten av si livstid, klarte å samle ei gruppe nasjonar på Balkan som i hundreår hadde levd med gjensidig mistru og hat. Men under Titos jerngrep heldt dei saman i éin stat – Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Nord-Makedonia, Montenegro, Serbia og Slovenia.

Tito var utdanna i Moskva, men i 1948 rauk han uklar med leiar Josef Stalin og braut deretter med Sovjetunionen. Han førte ein uavhengig kommunistisk politikk for å unngå auka sovjetisk innverknad på Balkan, samtidig som han jobba for alliansefridom under den kalde krigen.

Landesorg

Dødsfallet vart markert med sju dagars landssorg, som enda med ei storslått gravferd der politiske leiarar som Leonid Brezjnev frå Sovjetunionen, Helmut Schmidt frå Vest-Tyskland og Margaret Thatcher frå Storbritannia deltok. Tito vart gravlagd i eit mausoleum i Beograd som ber namnet Blomsterhuset.

Etter dødsfallet vart det stadig meir uklart om etterfølgjarane hans ville klare å halde den jugoslaviske føderasjonen samla. Dei etniske og politiske konfliktane kom meir og meir til overflata, og konflikten kulminerte i ein lang og komplisert borgarkrig på 1990-talet, der over 200.000 menneske mista livet.

