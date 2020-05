utenriks

Historia kjem frå den aserbajdsjanske nettsida Haqqin og har ifølgje analyseverktøyet Crowdtangle oppnådd 280.000 interaksjonar.

Artikkelen beskriv mellom anna at svenskar generelt er av den oppfatninga at koronaviruset ikkje er ein trussel mot menneske og at dei har «gitt opp».

I artikkelen, som har eit bilde frå sommaren i fjor, blir den svensken triatleten Joanna Soltysiak sitert på at andre utøvarar bør komme til Sverige, der all sportsleg aktivitet går som normalt.

