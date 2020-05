Fleire flyktningar forlèt enn kjem til Danmark

utenriks

Talet på utvandra flyktningar oversteig talet på innvandra flyktningar med cirka 730 personar i fjor, viser ein analyse frå Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Fire år tidlegare var det nettoinnvandring på over 16.000 personar.

– Herlege tal, seier utlendings- og integrasjonsminister Mattias Tesfaye.

– Eg er først og fremst glad for at det viser at vi kan halde tilstrøyminga i ro ved å føre ein fornuftig politikk i Danmark. Men òg for at det er flyktningar som gjerne vil ta imot ein pose med pengar og reise heim og byggje opp sitt eige land, seier han.

I fjor var det særleg flyktningar frå Somalia, Syria, Irak og Bosnia-Hercegovina som forlét Danmark. For flyktningar frå Eritrea, Iran og Afghanistan var det derimot fleire som kom til Danmark, enn som forlét landet.

Dansk Flygtningehjælps asylsjef Eva Singer meiner at det ikkje er politikken til danske styresmakter som kan tilskrivast mesteparten av forklaringa bak utviklinga. Derimot har det samanheng med at det har vorte vanskelegare å ta seg inn i Europa dei siste åra, mellom anna på grunn av avtalen mellom EU og Tyrkia, meiner ho.

