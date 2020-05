utenriks

Fråsegna kom éin dag etter at Frankrike laurdag opplyste at dei vidarefører kriseerklæringa fram til 24. juli, og at alle innreisande frå alle land må i isolasjon.

Søndag opplyser presidentskapet at desse reglane ikkje vil gjelde tilreisande frå Storbritannia, EU eller Schengen-området.

Kva reglar som gjeld for franskmenn og EU-borgarar som kjem til landet frå andre regionar, vil bli kunngjort dei kommande dagane, opplyser presidentskapet søndag.

(©NPK)