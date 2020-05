IEA: Covid-19 vil føre til rekordlåge utslepp i 2020

utenriks

Det kjem fram i ein ny analyse frå Det internasjonale energibyrået (IEA).

IEAs rapport Global Energy Review er basert på analysar av etterspørsel etter elektrisitet over meir enn hundre dagar, og det er berekna at den globale energietterspørselen vil falle med 6 prosent i 2020, sju gonger meir enn under finanskrisa i 2008, og det største fallet på eitt enkelt år sidan andre verdskrigen.

Det svarer til å miste heile energietterspørselen frå India, den tredje største energikonsumenten i verda, blir det påpeika i rapporten.

Totalt er energirelaterte karbonutslepp venta å falle med nesten 8 prosent.

Kol og gass i skvis

Rike og utvikla land ligg an til å få det største fallet, med ein forventa nedgang på 9 prosent i USA og 11 prosent i EU.

– Det er eit historisk sjokk i heile energiverda. Fallet i etterspørsel er svimlande for alle typar brensel, særleg for kol, olje og gass, seier IEA-direktør Fatih Birol.

Med det fallande forbruket seier IEA at dei har registrert eit betydeleg skifte til fornybare energikjelder som vind- og solenergi, som ligg an til å utgjere 40 prosent av den globale kraftproduksjonen – 6 prosent meir enn kol.

– Kol og naturgass er i aukande grad i ein skvis mellom låg generell energietterspørsel og aukande produksjon av fornybar energi, samanfattar rapporten.

Etterspørselen etter naturgass er venta å falle med 5 prosent i 2020 etter eit tiår med jamn vekst. Kolbasert kraftproduksjon er venta å falle med meir enn 10 prosent i år.

– Krisa kan bli vendepunkt

FN seier CO2-utsleppa må falle med 7,6 prosent årleg til 2030 for å avgrense den globale oppvarminga til 1,5 grader celsius, det mest ambisiøse temperaturmålet i Parisavtalen.

Fram til koronapandemien ramma verda, auka utsleppa år for år.

Richard Black, direktør for det britisk-baserte Energy and Climate Intelligence Unit, seier nøkkelen for klimaet ligg i korleis verda vil byggje seg opp igjen etter pandemien.

– Dei siste vekene har det vore tydelege løfte frå nasjonale leiarar og oppfordringar frå bedrifter om ein stimuleringspakke for å akselerere overgangen til rein energi etter koronaen, seier Black.

– Viss desse løfta blir haldne (...), då kan krisa komme til å bli sett som eit ekte vendepunkt for energimarknadene i verda, seier han.

