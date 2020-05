Ingen blir dømde etter festivalulykke som kravde 21 liv

utenriks

I tillegg til dei omkomne vart 500 skadde då det oppstod panikk på teknofestivalen Love Parade i juli i 2010 i Duisburg i Tyskland.

Etter ulykka vart det sett i gang ein omfattande rettsprosess, der i første omgang ti personar vart tiltalte.

Tiltalen vart lagt bort for sju av dei tiltalte i februar i fjor. Måndag uttalte retten i Duisburg at dei tre siste tiltalte, som jobba for eit eventbyrå, hadde gjort «alvorlege feil» i planlegginga, men at det ikkje kan knytast individuell skuld til dei.

Dermed blir det ingen vidare rettsprosess mot nokon av dei som opphavleg var tiltalte. Ulykka kom av ein kombinasjon av ei rekkje hendingar, ifølgje retten.

