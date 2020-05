Kvar tredje afghanar blir trua av svolt

utenriks

Mange afghanarar manglar arbeid på grunn av koronarestriksjonane, og matprisane har ifølgje Redd barna stige kraftig den siste tida. Berre den siste månaden har prisane på kveitemjøl og matolje auka med 23 prosent.

Mange afghanarar er lausarbeidarar og har ikkje noko sosialt tryggingsnett. Under koronapandemien har dei derfor mista mykje av, eller heile inntekta si.

Få legar

Allereie før koronakrisa anslo FN at 5,26 millionar afghanske barn trong ei eller anna form for humanitær hjelp. I tillegg har landet eitt av dei svakaste helsesystema i verda.

Det finst berre 0,3 legar per 1.000 innbyggarar i Afghanistan, medan Noreg til samanlikning har 5,6 legar per 1.000 innbyggar.

Afghanske barn som blir sjuke står derfor framfor ein svært vanskeleg situasjon.

Svært bekymra

– Vi er svært bekymra for at denne pandemien vil føre til ein fullstendig storm av svolt, sjukdom og død i Afghanistan, med mindre verda handlar no for å sikre at sårbare barn og familiane deira får nok mat på bordet. Det gjeld særleg dei som bur i isolerte strøk og dei fattige i byane, seier Redd barnas landsdirektør Timothy Bishop.

Over 18 år har gått sidan USA og andre vestlege land hjelpte ein allianse av krigsherrar og opprørarar til makta i Kabul. Taliban kontrollerer no over halvparten av landet.

Dobbel krise

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) er òg bekymra.

– Barn som går svoltne til sengs og heller ikkje får gått på skulen, opplever ei dobbel krise, seier han.

– Koronapandemien forverrar situasjonen for menneske som allereie er ramma av krise og svolt. Vi gjer vårt ytste for å redusere dei langsiktige konsekvensane av pandemien. Å kjempe mot svolt og arbeide for utdanning er ein hovudprioritet i utviklingspolitikken, seier Ulstein.

