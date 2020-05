utenriks

I midten av juni går reiserådet til den tyske regjeringa, som rår mot alle utanlandsreiser for å unngå spreiing av koronaviruset, ut.

I tillegg til at ingen bestiller reiser lenger, slit næringa òg med å refundere alle reiser som har vorte avlyste gjennom våren.

Leiar Norbert Fiebig i reiselivsforeininga DRV ber om ein krisepakke for næringa og åtvarar om at to av tre tyske reisebedrifter nærmar seg konkurs.

