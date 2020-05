utenriks

– Utvikling av vaksine er ei av dei mest utfordrande og vanskelege oppgåvene i medisinen. Og det kan komme tilbakeslag, slik vi har sett med nokre andre vaksinar, seier Jens Spahn.

Fråsegna komme etter at USAs president Donald Trump sa at han følte seg trygg på at ein vaksine vil vere klar innan utgangen av året.

Den tyske helseministeren seier det ville vore herleg å nå målet i løpet av nokre få månader, men dempar forventningane.

