EU-flagget på halv stong i Luxembourg

utenriks

Mellom anna er flagga senka i Schengen og Grevenmacher. Det blir òg flagga på halv stong på andre sida av grensa i fleire tyske grensebyar, skriv Luxemborg Times.

Midt i mars stengde Tyskland grensene til Luxembourg, Austerrike, Danmark, Frankrike og Sveits, men ikkje til Belgia og Nederland.

Luxemburgs utanriksminister Jean Asselborn har fleire gonger oppmoda om å tillate fri ferdsel over grensene, men Tysklands innanriksminister Horst Seehofer gav førre veke uttrykk for at stenginga av grensa kan vare fram til 15. mai.

