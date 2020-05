Esa vil ha betre kontroll av norsk kjøtt og mjølk

utenriks

I ein ny rapport ber Esa om at det blir utført fleire kontrollar med bedrifter som utgjer ein risiko for mattryggleiken. I tillegg påpeikar tilsynet at alle prosedyrar for kontroll av kveg til bruk i mat må gjennomførast.

Påpeikingane kjem etter ein inspeksjon i Noreg i november. Esa kom då med fleire tilrådingar til Mattilsynet, som kom tilbake med ein plan for å rette opp i manglane.

Esa påpeikar at det er gode system på plass for opplæring av offentleg personale og for godkjenning av kjøtt- og mjølkebedrifter.

(©NPK)