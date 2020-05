Keiko Fujimori lauslaten frå fengsel igjen

utenriks

Fujimori forlét kvinnefengselet sør i hovudstaden Lima mot kausjon på 70.000 peruanske sol, tilsvarande over 210.000 norske kroner.

44-åringen forlét fengselet iført ansiktsmaske og kvite hanskar, og hadde frå før av kunngjort på Twitter at ho umiddelbart ville teste seg for koronaviruset, for ikkje å setje familien sin i fare for smitte.

Keiko Fujimori, som er dottera til Perus tidlegare president Alberto Fujimori, er skulda for korrupsjon. Opposisjonsleiaren er skulda for å ha fått 1, 2 millionar amerikanske dollar i ulovleg partistøtte frå det brasilianske entreprenørfirmaet Odebrecht i samband med presidentvalkampen i Peru i 2011.

Ho vart fengsla i januar, berre to månader etter å ha vorte lauslatne frå fengsel i slutten av november. Ho hadde då sete der i 13 månader.

Fujimori nektar for å ha fått pengar og har tidlegare omtalt etterforskinga som ei heksejakt.

Odebrecht har på si side innrømt å ha betalt minst 29 millionar dollar i mutingar til peruanske tenestemenn sidan 2004.

Fujimori har ikkje lov å bu i same hus som den amerikanske ektemannen sin Mark Villanella, som er under etterforsking i same sak.

