utenriks

Sjefen for flyselskapet Carsten Spohr erklærte at dei kommande dagane vil vere avgjerande for Lufthansas framtid.

Krisepakken som er under utarbeiding frå den tyske regjeringa, skal vere på rundt 10 milliardar euro, eller nesten 112 milliardar kroner.

Lufthansa kjempar mot at staten skal få ein eigardel og styreplassar i selskapet som motyting til krisehjelpa. I staden ønskjer leiinga at staten skal vere ein stilltiande partnar med ei avgrensa rolle.

