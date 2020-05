Trump seier USA ikkje stod bak angrep i Venezuela

utenriks

– Vi fekk akkurat høyre om det, sa presidenten til pressefolk utanfor Det kvite hus tysdag.

Han gav uttrykk for at han ikkje visste kva som låg bak hendinga i Venezuela, men understreka at «det ikkje har noko å gjere med vår regjering».

Ifølgje regjeringa i Venezuela deltok to amerikanarar i ein væpna aksjon mot La Guaira søndag. Amerikanarane og elleve andre personar skal ha vorte arresterte, og fleire andre skal ha vorte drepne.

I ein video som lagd ut på nett, hevdar ein tidlegare amerikansk spesialsoldat, Jordan Goudreau, å vere ein av dei som organiserte aksjonen. Målet skal ha vore å styrte Venezuelas president Nicolás Maduro.

Goudreau er leiar for eit såkalla tryggingsselskap i USA. Ifølgje nyheitsbyrået AP bur han i Florida.

