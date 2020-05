Tysk høgsterett behandlar første dieselgate-sak

utenriks

Dommarane kjem ikkje til å konkludere med noka rettsavgjerd, men det er venta at dei vil gi ein peikepinn om kva retning dei går i. Det kan ha stor tyding for den store mengda av andre tilsvarande saker som Volkswagen kan vente seg.

Rettsmøtet på tysdag handlar om søksmålet frå Herbert Gilbert, som er berre éin av 68.000 bilistar som har saksøkt Volkswagen for juks med utsleppstesting frå bilane til konsernet. Gilberts søksmål er dermed òg historisk.

– Eg var sjokkert og særs skuffa då VW skreiv til meg for å opplyse om at bilen min var omfatta, sa 65-åringen til journalistar på ein nettpressekonferanse som advokatane hans arrangerte førre veke.

Gilbert har vore Volkswagen-kunde i alle år. Han hadde kjøpt ein brukt Volkswagen Sharan frå ein forhandlar i 2014 for 31.490 euro. Han valde nettopp denne modellen fordi han visstnok hadde miljøvennlege fortrinn.

Gilbert skuldar Volkswagen for å ha lurt han. Han vil at selskapet kjøper tilbake bilen og at han får utbetalt den fullstendige kjøpesummen.

Volkswagen avviser kravet og meiner at han ikkje har vorte påført nokon økonomisk skade, og at han framleis kan køyre bilen sin.

Den såkalla «dieselgate» starta i 2015 då Volkswagen innrømde å ha installert programvare i 11 millionar dieselkøyretøy verda rundt for å lure utsleppstestar og få bilane til å verke mindre forureinande enn dei eigentleg er.

(©NPK)