Virgin Atlantic vil kvitte seg med éin av tre tilsette

utenriks

Covid-19-pandemien har gått svært hardt ut over den internasjonale luftfarten dei siste par månadene. Virgin seier at kostnadskutt er heilt nødvendig for å sikre den økonomiske framtida til selskapet, men legg til at dei er i dialog med regjeringa om ein mogleg støttepakke.

– Vi må ta skritt for å endre og dimensjonere Virgin Atlantic i tråd med etterspurnaden, seier direktøren i selskapet Shai Weiss tysdag.

– Vi har ridd av mange stormar sidan den første flyginga vår for 36 år sidan, men ingen har vore så øydeleggjande som covid-19 med tap av liv og levebrød for så mange, legg Weiss til.

Førre veke kunngjorde British Airways at dei har planar om opptil 12.000 oppseiingar og permisjonar. Det irske selskapet Ryanair har åtvara om at opptil 3.000 jobbar kan forsvinne i selskapet.

(©NPK)