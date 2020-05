Boris Johnson varslar mogleg gjenopning neste veke

utenriks

Statsministeren åtvara samtidig om at han ikkje kjem til å setje i verk endringar som kan gi risiko for ei ny smittebølgje.

– Kvart dødsfall er ein tragedie, sa Johnson i Parlamentet, der han deltok i spørjetimen for første gong sidan han vart sjuk med covid-19.

Det var òg første gong Johnson møte den nye leiaren i opposisjonen, Labour-leiar Keir Starmer, til sparring i statsministerspørjetimen, som normalt blir halden kvar veke i det britiske parlamentet.

Starmer har kravd at den vidare handteringa av koronakrisa må baserast på ein nasjonal konsensus.

Tysdag vart det lagt fram nye tal som viser at Storbritannia har passert 32.000 dødsfall og dermed er hardast ramma av landa i Europa.

Johnson karakteriserte statistikken som forferdeleg, men sa at det enno ikkje finst tilstrekkeleg med data til å gjere internasjonale samanlikningar.

Mogleg nedtrapping frå måndag

Johnson sa at han blir særleg tyngd av dødsfalla på sjuke- og pleieheimane, men la til at situasjonen dei siste dagane har vorte merkbart betre. Over 6.000 har døydd på slike institusjonar.

Johnson sa at regjeringa skal gjennomgå dataa på koronasituasjonen i landet og presentere det neste steget søndag.

– Vi ønskjer, viss det er mogleg, å ta fatt på nokre av desse tiltaka måndag. Eg trur det vil vere bra viss folk kan få danna seg eit bilete av kva dei kan vente seg, sa Johnson.

Regjeringa har likevel før understreka at nedstengingstiltaka berre gradvis skal lettast på. Johnson gjentok onsdag frykta for ei ny smittebølgje.

– Det ville vere ein økonomisk katastrofe for landet viss vi skulle lette på tiltaka på ein slik måte at vi får ei ny smittebølgje, sa Johnson.

Omfattande testplan

Den britiske regjeringa har no som mål å gjennomføre 200.000 koronatestar dagleg innan utgangen av mai. Førre veke vart det gjennomført 100.000 daglege testar.

– Eit fantastisk testsystem kjem til å bli heilt nødvendig for den langsiktige økonomiske innhentinga vår, sa Johnson.

Keir Starmer skulda regjeringa for å vere for treig i handteringa si av virusutbrotet, men Johnson sa at målet no er å slå ned sjukdommen. Johnson innrømde likevel at han er frustrert over vanskane med å skaffe nok verneutstyr til tilsette i helsestellet.

(©NPK)