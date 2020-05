EU-kommisjonen spår kraftig nedtur i Noreg

utenriks

Koronautbrotet i byrjinga av mars førte til ein brå stans i den økonomiske veksten i Noreg, konstaterer EU-kommisjonen i sin nye vårprognose for den økonomiske utviklinga i Europa.

Spådommen til kommisjonen er at skadeverknadene av viruset vil minke i hausthalvåret, og at Noreg vil oppleve økonomisk vekst igjen i 2021.

«Økonomien er venta å gå skarpt tilbake med omtrent 5,5 prosent i 2020, for så å vekse igjen med 3 prosent i 2021», skriv EU-kommisjonen i rapporten sin.

Kommisjonen understrekar at det er risiko for at utviklinga kan bli endå meir negativ enn prognosane seier.

Ei ytterlegare svekking av krona kan svekkje privat forbruk, medan uvisse i bustadmarknaden og høge gjeldsnivå i hushalda kan true den økonomiske stabiliteten.

Ein annan risikofaktor er oljeprisen, men denne kan gå begge vegar.

EU-kommisjonens prognose ser på Noregs samla bruttonasjonalprodukt, og ikkje berre BNP for fastlandsøkonomien, som er det talet analytikarar vanlegvis er mest opptekne av i Noreg.

Siste prognose frå SSB er at BNP vil falle med 4,0 prosent i 2020 og vekse med 4,8 prosent i 2021.

