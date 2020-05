Første koronadødsfall nord i Jemen

utenriks

– Det er dette «worst-case scenarioet» vi har frykta. Koronaviruset spreier seg over heile landet og har no nådd det nordlege Jemen, der nokre av det mest sårbare barna og familiane i landet er, seier Redd barnas landsdirektør Xavier Joubert.

Over 100.000 menneske blir anslått å vere drepne sidan Saudi-Arabia i spissen for ein regional koalisjon gjekk til krig mot Houthi-opprørarane i Jemen for fem år sidan.

Sjukehus, skular, vassverk, reinseanlegg og elektrisitetsforsyning er bomba, og kor mange som har bukka under av svolt og sjukdom, veit ingen.

FN kallar Jemen den verste humanitære krisa i verda og anslår at berre halvparten av helsevesenet i landet er i drift. 20 millionar menneske går kvar kveld til sengs utan å vite når dei får sitt neste måltid, og over 4 millionar er på flukt i eige land.

– Jemen er ganske enkelt ikkje rusta for å takle eit utbrot i stor skala, seier Xavier Joubert, som ber dei krigførande partane om straks å innføre våpenkvile.

