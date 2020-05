utenriks

Det er fjerde dag på rad at det blir påvist over 10.000 nye koronatilfelle per døgn i Russland.

Til saman 165.929 smittetilfelle er no påviste i landet. 1.537 av dei har fått dødeleg utgang.

Moskva står for dei fleste av tilfella, med 85.973 smitta og 866 døde.

Trass i det høge smittetalet, er døyelegheita låg i Russland, samanlikna med mange andre land. Styresmaktene meiner det kjem av omfattande testing, rask stenging av grensene og smittesporing.

(©NPK)