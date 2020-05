Storbritannia: Aukande kritikk om sein og uklar koronarespons

utenriks

– Vi har eit stort oppbod av handlingar som burde ha vore på plass for å handtere ein slik pandemi, men det ser ut til å ha vore fråverande, seier David King til BBC. Han var den fremste medisinske rådgivaren til regjeringa i perioden 2000–2007.

– Det ser ut til at vi har vore i eit tilbakeverkande modus. Så eg er svært kritisk til den seine responsen, seier han.

– Treigt og uklart

Tysdag viste oppdaterte tal at Storbritannia har gått forbi Italia i talet på døde. Denne triste utviklinga syntest utenkjeleg for berre to månader sidan, då landet stadfesta det første dødsfallet. Statsminister Boris Johnson sa den gong at Storbritannia var «ekstremt godt førebudd på alle eventualitetar».

Johnson held fast ved at ekspertråda har vorte følgt gjennom krisa. Men mange meiner responsen til regjeringa var både treig og uklar.

Handvask og avstand

I byrjinga av mars prioriterte regjeringa råd om at folk måtte vaske hendene som det beste smittetiltaket. Smittesporing vart gjennomført i avgrensa grad, og arbeidet vart ikkje trappa særleg opp sjølv om smittetala skaut i vêret.

Trass i utviklinga i mars heldt Johnson igjen nedstengingstiltak. I staden la regjeringa vekt på at folk skulle halde avstand til kvarandre, og ein meinte det ville føre til at belastinga på helsevesenet vart forskoven. Det vart òg snakka om flokkvern som smittevern.

Først 20. mars vart skular, pubar, restaurantar, treningssenter og andre møteplassar stengde.

Det er òg ein debatt om mørketal i Storbritannia, som har eit etterslep i rapporteringa av smittetilfelle og dødstal.

