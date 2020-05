Trump ombestemmer seg om koronagruppe

utenriks

Visepresident Mike Pence, som er leiar for gruppa, sa tysdag at det snart ikkje vil vere behov for gruppa lenger. Han trekte fram Memorial Day 25. mai som ein mogleg dag å leggje ned beredskapsgruppa.

I ei rekkje Twitter-meldingar onsdag skriv likevel Trump at beredskapsgruppa har vore så vellykka at ho vil halde fram på ubestemd tid. Men presidenten opnar for at nokre av medlemmene kan bli skifta ut.

USA har over 1,2 millionar koronasmitta, og over 70.000 amerikanarar har døydd i samband med pandemien.

(©NPK)