Tysk migrantskip blir halde igjen av italiensk kystvakt

Avgjerda om å nekte skipet å dra ut på nye oppdrag, vart teken tysdag etter ein inspeksjon om bord. Fartøyet blir halde igjen til alle avvik er retta opp, heiter det i ei fråsegn frå kystvakta.

– Avvika var av teknisk og operasjonell natur og utgjorde eit slikt omfang at dei ikkje berre utgjorde ein risiko for mannskapet, men også for dei som har vorte eller kjem til å bli redda, uttaler kystvakta.

Sea-Eye, organisasjonen som er operatør for Alan Kurdi, kallar avgjerda grotesk og meiner ho vil hindre gjenopptaking av redningsoppdraga i Middelhavet ut månaden.

Tyskland, som flaggstad, må gripe inn for å sikre at skipet oppfyller internasjonale og nasjonale maritime krav og lovverk om utslepp, meiner kystvakta.

Sea-Eye varslar at organisasjonen skal samarbeide med tyske og italienske styresmakter og meiner at avvika er minimale.

– Det er eit faktum at Alan Kurdis mannskap har redda til saman 688 liv utan at noko har skjedd med mannskap eller dei som har vorte redda, uttaler Sea-Eye.

Fartøyet har vorte inspisert fire gonger i Italia og Spania dei siste 16 månadene, medan normalen er at skip blir inspiserte éin gong i året, ifølgje Sea-Eye.

