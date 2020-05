Danmark klar for fase to av gjenopninga

utenriks

Frå måndag 11. mai opnar kjøpesentera igjen, og det same gjer detaljhandelen. Veka etter, måndag 18. mai, opnar skulane for sjette til tiande klasse. Då får òg restaurantar, barar og kafear opne igjen.

Det er klart etter at statsminister Mette Frederiksen og leiarane for resten av partia i Folketinget torsdag vart samde om planane for fase to av gjenopninga av Danmark.

I april opna barnehagane og skulane for nulte- til fjerdeklasse. Då kom òg elevar på dei vidaregåande skulane og yrkesskulane tilbake.

Fleire parti ønskte òg at innreiseforbodet måtte lempast på, med det vart det ikkje fleirtal fór i Folketinget.

