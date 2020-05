EU bekymra for valet i Polen

utenriks

Torsdag stemde nasjonalforsamlinga i Polen for at presidentvalet skal føregå med poststemmer. Avgjerda kjem etter ein kaotisk periode der det har vore uvisse knytt til om valet ville bli halde som planlagt 10. mai.

Koronapandemien er bakgrunnen for at valet skal haldast per post.

Det er likevel framleis usikkert når valet skal finne stad. Ifølgje lovforslaget skal postvalet føregå søndag som planlagt.

Men partileiar i regjeringspartiet PiS, Jaroslaw Kaczynski, uttalte onsdag kveld at det vil bli kunngjort ein ny valdato ved eit seinare høve og at det dermed blir utsett.

Skal fastsetjast seinare

Ifølgje fråsegna frå Kaczynski skal ein ny valdato fastsetjast av presidenten i nasjonalforsamlinga etter at høgsterett at godkjend utsetjinga.

EUs justiskommissær Didier Reynders uttrykkjer bekymring knytt til avviklinga av valet.

– Valet slik det har vorte kunngjort, per post, har reist spørsmål om moglegheita alle polakkar har, inkludert dei busett i utlandet, til å ta del i valet, seier han i ei fråsegn.

Han uttrykkjer òg uvisse knytt til vern av persondata.

Ville ha utsetjing

Opposisjonen i landet har kravd at valet skal utsetjast, grunngjeve med at eit fritt, rettferdig og trygt val ikkje kan haldast under koronapandemien.

Den sitjande regjeringa insisterte lenge på å gjennomføre valet trass i pandemien.

Alle dei tidlegare presidentane i landet og fleire tidlegare statsministrar har tidlegare varsla at dei ville boikotte valet.

