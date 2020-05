Notting Hill-karnevalet i London blir avlyst

utenriks

Det er første gongen på over 50 år at det ikkje blir noko av festivalen, som vart starta i 1966, skriv BBC.

Arrangørane seier i ei fråsegn at det einaste forsvarlege var å avlyse arrangementet, men at dei jobbar med å få i stand eit alternativt arrangement den same helga.

Festivalen, som årleg tiltrekkjer seg rundt 1 million menneske i Vest-London, er den siste i rekkja av kultur- og sportsarrangement som må avlyse. Glastonbury-festivalen og OL i Tokyo er blant dei store arrangementa som ikkje har sett nokon annan utveg.

(©NPK)