USA gav nyleg tommelen opp for Remdesivir etter at kliniske testar viste at medikamentet forkorta sjukdomsperioden for nokre pasientar med ein tredel. Medisinen, som vart utvikla for å behandle ebola, gav ingen markant nedgang i døyelegheit.

Japan håper å kunne godkjenne ein annan medisin innan kort tid.

Statsminister Shinzo Abe sa førre veke at han er innstilt på rask godkjenning av Avigan, eit legemiddel som blir utvikla og testa av selskapet Fujifilm Toyama Chemical.

