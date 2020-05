SOHR: Elleve drepne i IS-angrep i Syria

utenriks

Angrepet skjedde i ørkenområdet rundt grensa mellom provinsane Homs og Deir al-Zor.

Det skal dreie seg om eit angrep på eit køyretøy, men SOHR har førebels ikkje meir informasjon om angrepet.

IS har førebels ikkje teke på seg skulda for angrepet. Den ytterleggåande islamistgruppa har halde fram med å gjennomføre liknande geriljaliknande angrep i området, sjølv om det såkalla kalifatet gjekk i oppløysing.

For rundt ein månad sidan vart 27 syriske regjeringssoldatar og allierte soldatar drepne i eit jihadistangrep i det same området.

IS har òg gjennomført dødelege angrep i Irak dei siste vekene. Det har vorte åtvara om at nedstengingane som følgje av koronapandemien kan opne for nye IS-angrep.

Jihadistgruppa skal framleis ha fleire hundre krigarar ulike stader i ørkenområda i Syria.

