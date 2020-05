Trump vil ha Kina med i nedrustingssamtalar

utenriks

Oppmodinga kom i ein telefonsamtale mellom Trump og Russlands president Vladimir Putin torsdag.

– President Trump gjentok at USA ønskjer ein effektiv rustningskontroll som omfattar ikkje berre Russland, men også Kina, heiter det i ei fråsegn frå Det kvite hus.

Vidare står det at Trump ser fram til nye diskusjonar for å unngå eit kostbart våpenkappløp.

Styresmaktene i Russland klaga tidlegare i år over at USA «konstant» ber om at Kina må bli med i nedrustingssamtalane. Så langt har kinesarane vore lite interessert i dette.

(©NPK)