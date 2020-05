Afghanistans helseminister smitta av koronavirus

utenriks

Helseminister Ferozuddin Feroz er smitta av viruset, opplyste helseministeriet fredag.

Det siste døgnet har Afghanistan registrert 215 nye smittetilfelle, og det samla talet ligg på over 3.700. Fleire enn 100 menneske er døde.

Ifølgje FN har meir enn 270.000 afghanarar returnert heim etter å ha opphalde seg i Iran, som er landet i Midtausten som er hardast ramma av pandemien.

Folk som vender heim, reiser stort sett tilbake til heimstaden utan at det finst testing eller smittesporing. Det er dermed frykt for at landet kan bli ramma av eit større utbrot.

