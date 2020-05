Besetning på cruiseskip blir trua med straffeforfølging

utenriks

I ei «viktig kunngjering» send over høgtalaranlegget på skipet onsdag, fortalde ein medlem av leiargruppa på Epic at all kommunikasjon som handlar om selskapet, gjester, tilsette, aktivitetar, drift eller verksemd er forboden utan løyve frå selskapet.

Det kjem fram i eit leke lydopptak frå eit besetningsmedlem som Business Insider har fått tilgang til.

Leiinga seier vidare at «slike lovbrot kan føre til avskjed frå skipet eller til og med straffeforfølging frå kystmyndigheita».

Ifølgje eit anna besetningsmedlem har leiinga på skipet byrja å «gi ut åtvaringar til alle som publiserer noko på sosiale medium».

– Dei vil ikkje ha nokon som helst kommunikasjon med omverda, seier den tilsette til avisa.

Ifølgje avisa er over 2.500 besetningsmedlemmer fast på skipet. Mange av dei får ikkje lønn medan dei ventar på å få gå i land.

Norwegian Cruiseline, som eig skipet, har ikkje svart på førespurnadene frå avisa.

Cruiseselskapet var tidlegare norskeigd, men har i dag base i Miami i USA.

(©NPK)