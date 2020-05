Erna Solberg fryktar autoritær dreiing etter krisa

utenriks

Statsministeren seier ho trur utviklinga kan gå begge vegar etter krisa som verda no er inne i.

Og då er auka ekstremisme eitt av alternativa.

– Det er ein fare for at ein leitar etter sterke menn eller damer og autoritære system, fordi dei er meir effektive enn lange demokratiske prosessar, seier Solberg til NTB.

Men denne effektiviteten har sine grenser, og systemet vårt er meir effektivt for å skape samhald, slår ho fast.

Vil redde jobbane

Ifølgje statsministeren er det ekstremt viktig at nettopp samhald står sentralt når Noreg skal finne vegen ut av krisa.

– Viss det blir opplevd slik at nokon får heile belastninga, trur eg det kjem å vere utfordrande, seier Solberg.

Ho meiner det har vore ei veksande erkjenning internasjonalt dei siste åra kor viktig det er å inkludere alle i den økonomiske utviklinga. Det er òg ein viktig grunn til at regjeringa har lagt så stor vekt på tiltak for å sikre arbeidsplassar gjennom krisa, forklarer statsministeren.

– Ein del land har ikkje den same økonomisk ryggrada som Noreg har til å gjere dette. I nokre land var det allereie store utfordringar med forskjellar som hadde vakse seg sterke, seier Solberg.

– For meg er det viktig å seie at dette må ein jobbe saman om.

Uroleg for historieforfalsking

Fredag heldt statsministeren tale under markeringa av 75-årsdagen for frigjeringa av Noreg. Der trekte ho fram at det i dag er stadig færre igjen som kan fortelje om det fryktelege som skjedde under krigen, og om korleis det var å leve i eit ufritt land.

Samtidig har den draps- og terrortiltalte Philip Manshaus denne veka sete i retten og omtalt jødeutryddingane under andre verdskrigen som ein «myte».

Seks millionar jødar vart drepne av nazistane mellom 1938 og 1945.

Solberg meiner det er farleg når marginale miljø byrjar å dyrke konspirasjonsteoriar og vrengjebilete av historia.

– Det er med på å bryte opp samhaldet, og det fører til at vi ikkje lærer av historia, seier statsministeren.

– Og det er dessverre sånn at vi ser ganske mange miljø som i utgangspunktet er marginale, men som har sterk påverknadskraft.

(©NPK)