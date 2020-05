FN-sjefen: – Koronaviruset har utløyst ein tsunami av hat og framandfrykt

utenriks

– Covid-19 bryr seg ikkje om kven vi er, kvar vi bur, kva vi trur på eller om noko anna skilje. Vi treng alle å vise solidaritet for å takle dette saman, seier Guterres i ei pressemelding fredag morgon norsk tid.

Han viser til at motstanden mot utlendingar har auka på nett og i gatene. At antisemittiske konspirasjonsteoriar har spreidd seg, og at migrantar har vorte sagt å vere kjelda til viruset, og at dei deretter har vorte nekta tilgang til medisinsk behandling.

– Vi må handle no for å styrkje immuniteten i samfunnet mot hatet sitt virus, seier han.

