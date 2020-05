Indiske landsbyar blir evakuerte etter gassulykke

utenriks

Evakueringa er ifølgje styresmaktene eit føre-var-tiltak, men utløyste panikk blant folk som frykta at det hadde byrja på leke gass igjen.

– Det var ingen ny lekkasje, forsikrar talsmann Krishan Kumar i kriseberedskapsstyresmakta i landet.

Sørkoreanske LG Chem, som eig fabrikken, seier dei hadde bede om evakuering, fordi dei var bekymra for at auka temperatur i ein gasstank kunne føre til at meir gassa lak ut.

– Situasjonen er betre, men vi kan ikkje seie at han er heilt tilbake til normalen. Temperaturen i tankane er redusert med 120 grader, men vi må få han ned 25 grader til, seier visepolitimeister Swaroop Rani i Visakhapatnam.

1.000 til sjukehus

Tolv personar mista livet etter gasslekkasjen i Visakhapatnam i den søraustlege delstaten Andhra Pradesh. I tillegg vart rundt 1.000 personar sende til sjukehus med pusteproblem. Fredag var drygt 300 personar framleis inne til behandling, men tilstanden var ikkje kritisk for nokon av dei.

Ifølgje miljø- og vitskapsorganisasjonen CSE var det styrengass som lak ut. Han er klassifisert som mogleg kreftfremkallande, og han påverkar sentralnervesystemet. Han kan vere dødeleg i høge konsentrasjonar.

Varmeutvikling

Fabrikken i Visakhapatnam produserte polystyren, ei gruppe plastprodukt som inkluderer isopor. På grunn av strenge smitteverntiltak i India, var fabrikken ikkje i drift. LG seier det framleis var folk på staden for å ta seg av vedlikehald.

– Gassen var igjen i tankane, og ein kjemisk reaksjon førte til varmeutvikling, og derfor lak gassen ut, seier visepolitimeister Rani.

Tilsette ved fabrikken skal ha vore i ferd med å førebu oppstart av produksjonen etter at det vart letta på nokre av koronarestriksjonane.

Det var frykta at dødstalet etter utsleppet ville bli mykje høgare, og mange fekk raskt assosiasjonar til Union Carbide-ulykka i 1984. Då døydde rundt 3.500 menneske etter ein gasslekkasje i byen Bhopal vest i landet.

