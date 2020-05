Libyske regjeringsstyrkar kjempar for å overta flybase frå opprørarar

utenriks

Talsperson for den libyske regjeringshæren Mohammed Gnounou seier i eit Facebook-innlegg at dei no har gjennomført ei rekkje luftangrep mot ein flybase utanfor hovudstaden Tripoli som er kontrollert av opprørsgeneralen Khalifa Haftar.

15 soldatar i styrkane til Haftar vart drepne i angrepet, og fleire militære køyretøy vart øydelagde, ifølgje Gnounou. Styrkar som er allierte med den FN-støtta regjeringa, byrja tidlegare i år forsøket på å ta over flybasen.

I april i fjor forverra situasjonen i det krigsherja Libya seg då Haftar og militsen hans, som held til aust i landet, innleidd ein offensiv mot Tripoli. Opprørsgeneralen har kontroll over store område i det krigsherja landet.

Tidlegare fredag opplyste regjeringa i Tripoli at tre personar vart drepne i eit rakettangrep i byen.

