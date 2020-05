Lufthansa opnar fleire europeiske ruter i juni

utenriks

Populære feriemål som Mallorca og Kreta er blant dei som no kjem inn i rutetabellen igjen. Neste veke vil selskapet komme med fleire detaljar om dei 106 reisemåla dei planlegg å flyge til.

– Vi merkar eit stort ønske og ei lengsel blant folk etter å reise igjen. Svært varsamt gjer vi det no mogleg for folk å treffast igjen og oppleve det dei har måtte klare seg utan ei lang stund, seier Lufthansa-sjef Harry Hohmeister.

160 fly skal i lufta med logoen til Lufthansa eller dotterselskapa Swiss og Eurowings på halen, men rutetilbodet vil framleis vere ein brøkdel av det det var før covid-19-pandemien.

Med ein flåte på rundt 760 fly, kjem brorparten av flya framleis til å stå på bakken medan smittevernrestriksjonane som påverkar reiselivet, gradvis blir oppheva.

Nyheita kjem mindre enn eit døgn etter at selskapet sa det forhandla med tyske styresmakter om å kjøpe seg inn i flyselskapet og tilby lån for at konsernet skal klare seg gjennom krisa.

(©NPK)