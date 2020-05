Presidentval i Kviterussland i august

utenriks

Parlamentsleiar Vladimir Andreitsjenko seier han føler seg trygg på at valet vil vere «ope, demokratisk og heilt i tråd med grunnlova», opplyser det statlege nyheitsbyrået BelTA.

Ifølgje Organisasjonen for sikkerheit og samarbeid i Europa (OSSE) har Kviterussland eit heller dårleg rulleblad når det gjeld demokratiske prosessar. OSSE beskriv presidentvalet i 2015 som urettferdig og skeivt i favør til den sitjande presidenten og påpeika behov for «ein omfattande reformprosess».

Den sitjande presidenten den gongen, som i dag, var Lukasjenko, som har gitt uttrykk for at han ønskjer å stille til val for ein sjette periode. I 2004 oppheva Kviterussland reglane som avgrensa kor mange femårsperiodar presidenten kunne sitje.

Kviterussland vart uavhengig i 1990 då Sovjetunionen kollapsa. Dei neste fire åra sat Lukasjenko i Det øvste rådet, ein arvtakar etter forsamlinga som styrte den gamle sovjetrepublikken. I 1994 vart han den første og hittil einaste presidenten i landet.

