Rohingya-flyktningar har landa på øy utanfor Bangladesh etter veker på havet

utenriks

Ein talsperson for politiet i Bangladesh seier at flyktningane vart sende til øya Bhasan Char etter at dei først kom til ein stad ved kysten av landet.

Talsperson for FNs høgkommissær for flyktningar Louise Donovan stadfestar opplysningane overfor nyheitsbyrået AP.

– Vi prøver å få ytterlegare informasjon frå styresmaktene i Bangladesh, seier ho.

Ei anna gruppe på 29 rohingya-flyktningar kom til øya søndag etter å ha vore fleire veker på sjøen.

Det skal vere hundrevis av rohingya-flyktningar om bord på minst to fiskebåtar i havområdet mellom Bangladesh og Malaysia.

