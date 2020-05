Svensk epidemiolog trur Norden vil ta igjen Sverige

utenriks

Johan Giesecke, som er rådgivar for Verdshelseorganisasjonen (WHO) og tidlegare statsepidemiolog, meiner Sverige ligg best an i verda. Sjølv om den svenske modellen har ført til betydeleg høgare dødstal enn i dei andre nordiske landa, trur han det vil jamne seg ut, skriv Dagens Nyheter.

Han viser til at Finland har svært låge dødstal, men at det òg inneber at færre er smitta.

– Dei har ein stor del av befolkninga som vil vere mottakelege for sjukdommen til hausten, seier Giesecke til avisa. Han er svært bekymra for kva som vil skje då, når ein lettar på restriksjonen.

– Det er då folk døyr. Dei kjem til å ta oss igjen, og det gjeld Danmark og Noreg òg, meiner smitteverneksperten. Han seier alle vil få covid-19 før eller seinare.

– Han er umogleg å bremse og kjem til å ta livet av omtrent like mange menneske per innbyggjar og land, seier han til avisa. Giesecke omtaler viruset som ein naturkatastrofe og seier dei landa som har stengt samfunnet no, kjem til å oppleve høge dødstal til hausten, vinteren og året som kjem.

(©NPK)