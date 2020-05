WHO vil ikkje forby våtmarknader

utenriks

– Slike marknader er svært viktige for å sikre mat og levebrød for millionar av menneske over heile verda. Styresmaktene burde leggje vekt på å betre forholda i staden for å forby dei, meiner Peter Ben Embarek, talsmann for mattryggleik og dyresjukdommar i Verdshelseorganisasjonen (WHO).

– Mattryggleiken i desse miljøa er ganske vanskeleg, og derfor er det ikkje overraskande at det nokre gonger oppstår episodar på desse marknadene, seier han.

Ofte er det snakk om å betre hygiene- og mattryggleiksstandardane, til dømes ved å skilje levande dyr frå menneske.

Det er framleis ikkje er stadfesta at marknaden i Wuhan var kjelda til utbrotet, eller om han berre bidrog til spreiinga av viruset, understrekar WHO-talsmannen.

(©NPK)