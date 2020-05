Ingen nye koronatilfelle i Slovakia

utenriks

Det opplyser helsestyresmaktene i landet laurdag.

Ifølgje offisielle tal er det registrert 1.455 tilfelle av koronasmitte, og av desse er 26 døde. Ingen nye tilfelle vart rapporterte fredag.

Slovakia har den lågaste dødsraten av alle EU-landa, med 0,5 prosent per 100.000 innbyggarar, ifølgje tal frå European Centre for Disease Prevention and Control.

Ekspertar meiner det mellom anna kjem av slovakiske styresmakters raske nedstengning og effektive smittevernstiltak og dessutan omfattande informasjonskampanjar via media i landet.

(©NPK)