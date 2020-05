Storbritannia innfører to vekers karantene for tilreisande frå utlandet

utenriks

Det melder mellom andre The Times og The Guardian, som skriv at det er venta at innreisekravet om to veker i karantene for alle utlendingar og returnerande britar, vil bli kunngjort søndag. Då skal statsminister Boris Johnson presentere ein plan for vegen vidare i England.

Det blir rett i karantene for alle som kjem til internasjonale flyplassar, hamnar, og Eurostar-togstasjoner, uansett kvar dei kjem frå og kva nasjonalitet dei har. Berre reisande frå Irland, Isle of Man og øyane i den britiske kanalen er sett unnatekne frå krava.

Folk som kjem må fylle ut eit digitalt skjema og gi opp kva adresse dei skal vere på medan dei er i karantene, ifølgje The Times.

Kravet skal innførast frå og med juni, medan svært mange andre land allereie har hatt krav om to vekers sjølvisolasjon og no byrjar å lempe på krava.

Det har vorte stilt mange spørsmål ved valet til britiske styresmakter, der folk til no har kunna reise inn frå utlandet utan helsesjekk av noko slag eller krav om isolasjon ved ankomst, medan døds- og smittetal auka dramatisk i mars og april. Regjeringa heldt då fram å hevde at å innføre karatane ikkje vil gjere nokon forskjell.

Styresmaktene i Wales opplyste fredag at hagesenter og bibliotek skal opnast, medan mange restriksjonar blir vidareførte og nye skal innførast for å unngå ein ny runde med smitte i det hardt ramma landet.

