Tre barn døydde av sjukdom med korona-kopling i New York

Det opplyser New York-guvernør Andrew Cuomo laurdag.

Fredag kunngjorde guvernøren at ein fem år gammal gut var død med symptom på Kawasakis syndrom. Det var det første kjende dødsfallet i delstaten som blir anteke å kome av sjukdommen og som ein trur var forårsaka av koronaviruset.

På pressekonferansen laurdag offentleggjorde Cuomo ikkje noko om alderen eller omstenda rundt dødsfalla til dei tre barna. Men han sa at han er bekymra for det som kan sjå ut til å vere ein ny risiko for barn som blir smitta av koronaviruset.

Barn har hittil generelt sett ut til å ha mykje mildare symptom på covid-19 enn vaksne.

– Vi er ikkje lenger sikre på at det er tilfellet. Det er fullt mogleg at dette har gått føre seg i fleire veker men at det ikkje har vorte diagnostisert med kopling til covid-19, seier Cuomo.

Også fleire andre land, mellom dei Storbritannia og Italia, har meldt om liknande tilfelle der ekspertar no undersøkjer om covid-19 kan føre til at barn får Kawasakis syndrom.

Kawasaki er ein betennelsessjukdom som rammar små barn. Symptom er feber, utslett og hovne kjertlar. I nokre tilfelle kan òg blodkar og vitale organ som hjartet og kransarteriane, bli betente.

