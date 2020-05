Forsiktig gjenopning over store delar av Europa

utenriks

Vegen mot normalisering er ulik frå land til land. Men eit fellestrekk mange stader er at barneskulane opnar igjen.

Dette skjer mellom anna i Belgia, eitt av landa som er hardast ramma av pandemien. Her er planen at skulane skal opne om ei veke.

Mange bedrifter kjem i gang igjen allereie måndag. Men folk må passe på å halde avstand, og utestader og restaurantar vil inntil vidare framleis vere stengde i EU-hovudstaden Brussel og resten av landet.

Ikkje lenger portforbod

I Frankrike blir barneskulane gjenopna for eit avgrensa tal elevar måndag. Også frisørar og mange butikkar får opne dørene igjen.

Samtidig blir det igjen lov å gå utandørs – så lenge ein ikkje reiser meir enn 10 mil unna heimen.

Frankrike er eitt av landa som har hatt tilnærma portforbod, og inntil no har berre innkjøp av nødvendige varer og korte treningsturar vore tillate. I tillegg har folk med samfunnskritiske jobbar kunna dra på arbeid.

Framleis avgrensingar

Samkommer med fleire enn ti personar vil framleis vere forbode i Frankrike, og liknande avgrensingar held òg fram i fleire andre land.

I Sveits får berre fem personar vere saman av gongen. Men også her vil barneskulane vere delvis opne frå og med måndag.

Situasjonen er den same i Nederland, der også frisørar, bibliotek og køyreskular opnar. Føresetnaden er at tiltak blir innført for å hindre smitte.

Gjenopninga i Tyskland varierer mellom dei ulike delstatane, men også her er skulane i ferd med å opne igjen.

Må vente til september

Normaliseringa vil ta lengre tid for barn i Spania og Italia, som er blant dei hardast ramma landa i verda.

Først i september vil spanske og italienske skular opne igjen. Italienske styresmakter har tidlegare opplyst at mange av lærarane i landet har forholdsvis høg alder – og dei er derfor i risikogruppa for koronasmitte.

Frå og med måndag vil omtrent halve Spanias befolkning igjen kunne møte familie og vener i grupper på opptil ti personar. Same dag byrjar fotballklubben Real Madrid å trene igjen.

Mange italienske fabrikkar og kontor har allereie teke opp att verksemda, men utestader og restaurantar er framleis stengde fram til 1. juni. Det same gjeld frisørar.

Johnson åtvarar

I Storbritannia åtvara statsminister Boris Johnson søndag om at det er for tidleg å opne opp landet igjen.

Her som i mange andre land er det frykt for at det kan komme nye bølgjer med koronasmitte. Gjenopninga må derfor skje sakte og forsiktig.

– Dersom tala går i feil retning, vil det bli stramma til igjen, sa Johnson.

Folk blir no likevel oppmoda til å dra på jobb viss dei ikkje kan jobbe heimanfrå. Trening utandørs blir tillate utan avgrensingar frå og med onsdag, og barneskular skal etter planen delvis opne igjen 1. juni.

