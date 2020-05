Iran stadfestar dødsulykke under marineøving sør i landet

utenriks

Den iranske marinen melder berre om éin omkomme og fleire skadde i ei ulykke på fartøyet Konarak, som ifølgje nyheitsbyrået Fars vart teke i bruk i 2018.

Stadfestinga kjem tidleg måndag morgon og blir mellom anna gitt att i New York Times etter ubekrefta videoar og meldingar på lokale medium om at ein iransk fregatt ved eit mistak skal ha fyrt av eit missil av typen C-802 Noor mot eit iransk støttefartøy utanfor Bandar-e-Jask-området i Hormozgan-provinsen. Fleire kjelder melder at 40 personar kan ha mista livet då fartøyet som vart treft skal ha sokke.

Ifølgje Daily Mail fann hendinga stad under ei militærøving i den sørlege delen av Iran, noko som vart stadfesta av den iranske marinen i meldinga på morgonen.

Ifølgje meldinga var det fleire involverte fartøy, alle tilhøyrde den iranske marinen. Ulykka blir ikkje beskriven, men ho skal granskast.

