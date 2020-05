Komikar Jerry Stiller er død

utenriks

Jerry Stiller var med i ei rekkje filmar, og han skreiv òg ein sjølvbiografi, «Married to Laughter».

Skodespelaren og komikaren er likevel mest kjend for rolla som far til George Costanza i TV-serien «Seinfeld», der han stod for fleire uforgløymelege augneblinkar. Han vart nominert til ein Emmy-pris for prestasjonane sine i rolla i 1997. Han er òg kjend for å ha spelt i tv-serien «Kongen av Queens».

Han døydde av naturlege årsaker, opplyser skodespelarsonen Ben Stiller i ei Twitter-melding.

