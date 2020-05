Pence avviser at han er plassert i karantene

utenriks

Det vart kjent i helga at Pences rådgivar Katie Miller testa positivt fredag. Ho har vore i kontakt med visepresidenten. Då han ikkje dukka opp på arrangement i helga, var forklaringa frå rådgivaren til visepresidenten at Pence etter eige val hadde isolert seg til liks med tre medlemmer av Det kvite hus' krisegruppe for koronaviruset. Dei har valt å i større grad isolere seg frå omverda ved å jobbe stort sett heimanfrå, alt for å dempe risikoen for å spreie mogleg smitte eller for sjølv å bli smitta.

Etter fleire oppslag om at Pence var sett i karantene, eller at han var isolert heime, måte talsperson Devin O'Malley gå ut og presisere at Pence på eige initiativ har valt å halde større avstand til andre, men avviste at det var snakk om karantene.

– Visepresident Pence vil halde fram med å følgje råda frå den medisinske eininga i Det kvite hus og er ikkje sett i karantene. I tillegg har visepresident Pence testa negativt kvar einaste dag og planlegg å vere i Det kvite hus i morgon, seier O'Malley søndag.

Senator i karantene

Seint søndag kom elles beskjeden frå stabssjefen til den republikanske senatoren Lamar Alexander i Tennessee, som opplyser at også Alexanders politiske rådgivar har testa positivt for koronaviruset. Senator Alexander har likevel ingen symptom og har testa negativt for covid-19 torsdag 7. mai.

– Etter å ha diskutert dette med medisinsk ansvarleg for Senatet, har senator Alexander bestemt seg for å vere ekstremt forsiktig, ikkje reise tilbake til Washington DC og vil setje seg sjølv i karantene i Tennessee i fjorten dagar, seier stabssjefen.

I same situasjon som Pence, med smitta rådgivar, men ikkje sjølv med påvist smitte eller med symptom, vel altså senator Alexander ei anna tilnærming.

Vitne via video

Regjeringas smittevernsekspert Anthony Fauci, direktør Robert Redfield i USAs folkehelseinstitutt CDC og leiaren for mat- og medisintilsynet FDA, Stephen Hahn, er dei tre i krisegruppa som allereie har teke grep for å minimere risiko for smittespreiing. Dei tre er blant dei som på grunn av smittevernstiltak vil komme til å vitne i Senatets høyringa til helsekomité tysdag via video. Senator Lamar Alexander vil leie høyringa i helsekomiteen, også han via videolink.

I tillegg til Miller har ein annan tilsett i Det kvite hus, eit militær som fungerte som adjutant for president Donald Trump, testa positivt for koronaviruset. Miller har ikkje vore i direkte kontakt med presidenten.

Trump har uttalt at han ikkje er bekymra over situasjonen.

