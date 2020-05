utenriks

Måndag melde helsestyresmaktene i landet om under 1.000 koronapasientar på intensivavdeling, det lågaste talet på to månader.

Også talet på nye smittetilfelle har falle til same nivå som i byrjinga av mars, 744 det siste døgnet. Døgnet før vart det påvist 802 nye smittetilfelle. Til saman 219.814 har til no testa positivt for viruset i Italia.

30.739 koronasmitta er døde, ein auke med 179 det siste døgnet, ifølgje Reuters.

