To svenskar tiltalte for København-bombe

utenriks

Dei to er tiltalte for ulovleg innehav og bruk av ei bombe og for brot av paragrafen i den danske straffelova om terrorisme.

Det er fordi sprenginga var retta mot ei offentleg styresmakt at ho blir vurdert som ei terrorhandling, opplyser statsadvokat Lise-Lotte Nilas i ei pressemelding.

– Ei kraftig bombe har vorte sprengd ved ei offentleg styresmakt, og bombesprenginga kunne skremme dei tilsette og resten av befolkninga og forstyrre arbeidet til styresmaktene, seier Nilas.

Ho omtaler angrepet som «eit angrep på oss alle».

Tysdag 6. august i fjor var det av ein eksplosjon ved Skattestyrelsens kontor på Østerbro i København. Ingen vart skadde, men dei materielle skadane var store.

Den eine av dei tiltalte, ein svensk 22-åring, vart arrestert av svensk politi i Malmö nokre dagar etter hendinga. Den andre, ein 23-åring, vart arrestert 17. september. Motivet er førebels ukjent.

