Utekafeane gjenopna i store delar av Spania

– Eg har verkeleg sakna dette. No set ein ekstra pris på desse små gledene, seier Jesus Vazquez, som bestilte bord saman med sonen Alejandro og tre andre kollegaer. Med 2 meter mellom borda og berre fem bord utandørs opna baren i hovudgata i kystbyen Tarragona måndag.

Rundt halvparten av Spanias befolkning på 47 millionar bor i regionar som no lettar gradvis på koronarestriksjonane.

Samlingar på opptil ti personar og reise innanfor heimprovinsen er no lov igjen. Små butikkar, kyrkjer og museum kan halde ope så lenge dei avgrensar kapasiteten.

Kriteria for gjenopning er at ut smitteutviklinga er tilstrekkeleg på retur og at kapasiteten i helsevesenet i regionen er stor nok til å takle ei ny bølgje.

Storbyane Madrid og Barcelona er blant dei verst ramma områda og er derfor ikkje blant regionane som er opna opp igjen.

123 nye koronadødsfall er registrerte i Spania det siste døgnet. Det er det lågaste talet på nye smittetilfelle i landet på sju veker. Totalt har 26.744 koronasmitta personar døydd i Spania, opplyser helsestyresmaktene i landet måndag.

